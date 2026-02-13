Dallo stop al dare precedenza, passando per intersezioni e strettoie a senso unico alternato: quali sono i principali segnali di precedenza previsti dal Codice della strada, come interpretarli e quali sanzioni si rischiano a non rispettarli.

Eliminare ogni ambiguità. Lo scopo dei segnali di precedenza è esattamente questo: evitare che, in un frangente critico della circolazione come un incrocio, la scelta di immettersi o fermarsi sia affidata a valutazioni soggettive dei conducenti. Ignorare i segnali di precedenza non è solo pericoloso: comporta multe, punti in meno sulla patente e nei casi più gravi ne determina la sospensione. Ecco dunque quali sono i segnali di precedenza previsti dal Codice della strada e dai regolamenti attuativi, e quali sono le sanzioni previste per chi non li rispetta. Il segnale di “dare precedenza” è quello a triangolo rovesciato con bordo rosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Segnali di precedenza: quali sono, tra regole e multe

Approfondimenti su segnali precedenza

In Italia, meno di un autovelox su dieci risulta in regola.

L’ansia tra i giovani cresce di giorno in giorno.

I SEGNALI DI PRECEDENZA

Ultime notizie su segnali precedenza

Argomenti discussi: Calabresi al volante? Uno su 16 perde spesso la pazienza.

Corsa d'estate: attenzione ai segnali di surriscaldamento, ecco quali sonoUn podista amatoriale di 29 anni testimoniò online la sua esperienza durante la Bangkok Half Marathon del 2018: caldo umido e temperatura intorno ai 30°C. A metà gara ha iniziato ad avvertire i primi ... gazzetta.it

Buongiorno! Un piccolo ripasso sul comportamento agli incroci, sottolineando che la violazione per mancata precedenza prevede anche la "sospensione breve" della patente. Ecco una sintesi dell’articolo 145 del Codice della Strada: Massima prudenza in - facebook.com facebook