Quanti sono gli autovelox illegali in Italia e in quali casi le multe sono nulle

In Italia, meno di un autovelox su dieci risulta in regola. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un censimento per verificare quante apparecchiature siano legittime. I primi dati mostrano che ci sono molti autovelox installati senza autorizzazione, e di conseguenza, molte multe rischiano di essere nulle. Questo potrebbe avere ripercussioni anche su chi ha già pagato multe basate su dispositivi non autorizzati.

Secondo i risultati del censimento avviato dal Mit, in Italia meno di un autovelox su dieci risulta in regola. Dati ancora parziali perché su circa 11mila dispositivi solo 3.800 si sono registrati sulla piattaforma messa a disposizione dal ministero. Resta il nodo legato all'omologazione e ai possibili ricorsi degli automobilisti multati con apparecchi non a norma. Quasi tutti gli autovelox d'Italia sono illegali: "Solo mille gli omologati" La maggior parte degli autovelox installati in Italia non sono ufficialmente riconosciuti. Capodanno, quali sono i limiti per evitare le multe: tutti i casi e cosa rischi Con l'avvicinarsi del Capodanno, è importante conoscere le norme e i limiti da rispettare per evitare sanzioni. Autovelox non omologati, in 9 casi su 10 la multa non è valida: cosa fare Dal censimento del Ministero sugli 11.000 autovelox emerge un quadro: solo 3.800 dispositivi registrati e circa 1.000 conformi all'omologazione. Quasi tutti gli autovelox d'Italia sono illegali: Solo mille gli omologati Su circa 11 mila autovelox informalmente rilevati sul territorio, solo 3.800 si sono registrati sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture dei trasporti. E di questi, poco più di 1.000

