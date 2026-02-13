Secondigliano aggredisce e accoltella i fratelli | arrestato 38enne

Secondigliano, un 38enne è stato arrestato dopo aver aggredito e accoltellato i suoi due fratelli durante una lite scoppiata in strada. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto alcune chiamate di cittadini preoccupati per le urla e i rumori di vetri rotti. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo a causa di vecchi dissapori familiari, scatenando il violento scontro. Tra i dettagli più sorprendenti, un coltello ancora insanguinato è stato trovato tra i vestiti dell’uomo durante l’arresto.

Arrestato a Secondigliano un 38enne accusato di maltrattamenti in famiglia: avrebbe picchiato un fratello e accoltellato l’altro. Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Secondigliano, a Napoli, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito due fratelli. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima picchiato il fratello ventenne e successivamente accoltellato l’altro, di 40 anni, colpendolo alla coscia con un coltello da cucina. Le violenze nei confronti dei familiari sarebbero già avvenute in altre occasioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, allertati tramite il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su 2anews.it

