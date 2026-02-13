Picchia un fratello e poi accoltella l'altro | 38enne arrestato a Secondigliano

A Secondigliano, Napoli, un uomo di 38 anni ha aggredito due fratelli nel corso di una lite familiare che è rapidamente degenerata. Dopo aver picchiato il proprio fratello, l’uomo ha estratto un coltello e ha ferito l’altro fratello, portando all’intervento immediato dei carabinieri. Il motivo dello scontro sembra essere una questione di vecchi rancori mai sopiti, ma il particolare che distingue questa vicenda è stato il comportamento violento e improvviso dell’arrestato, che ha messo in serio pericolo i due familiari.

Una lite in famiglia è degenerata alla periferia Nord di Napoli: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato un 38enne. I due fratelli aggrediti sono stati medicati in ospedale.