Secondigliano accoltella un fratello e poi aggredisce l’altro | arrestato 38enne

Secondigliano, un uomo di 38 anni ha accoltellato un suo fratello e successivamente ha aggredito un altro familiare durante una lite che è degenerata in violenza, spingendo i vicini a chiamare i carabinieri. L’intervento dei militari è avvenuto poche minuti dopo la segnalazione al 112, quando il 38enne si trovava ancora sul luogo del fatto, in via San Giuseppe.

Intervento dei carabinieri dopo la segnalazione al 112. Momenti di forte tensione a Secondigliano, quartiere della zona nord di Napoli, dove una discussione in ambito familiare si è trasformata in un episodio di violenza. Protagonista un uomo di 38 anni, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti. L'allarme è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112 che segnalava una lite in casa. I militari della stazione locale sono intervenuti rapidamente nell'abitazione indicata, riuscendo a ricostruire la dinamica dei fatti.