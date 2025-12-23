Guppo di ragazzi aggredisce un 38enne e lo accoltella alla schiena

Sarebbero almeno sette i giovani che hanno partecipato all'aggressione di piazza Mercato a Domodossola.La scorsa notte gli agenti della squadra mobile della questura di Verbania e del settore polizia di frontiera di Domodossola, insieme al nucleo cinofilo della guardia di finanza, hanno eseguito. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

