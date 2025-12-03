Shopping online fallo in questi giorni e spendi la metà | quello che nessuno ti dice

Lo shopping online ha rivoluzionato il modo in cui acquistiamo, trasformandosi in un’attività quotidiana e imprescindibile. Dietro l’apparente casualità degli sconti e delle offerte, si cela una precisa strategia basata su algoritmi sofisticati che modulano i prezzi in base a giorni, orari e stagioni. Recenti studi condotti da Idealo, uno dei più autorevoli comparatori di prezzi in Europa, evidenziano come la conoscenza dei momenti migliori per fare acquisti possa tradursi in risparmi fino al 30%. Come gli algoritmi influenzano i prezzi dello shopping online (www.lopinionista.it) L’analisi di Idealo ha dimostrato che non si tratta di semplici promozioni occasionali o super sconti lampo, ma di una vera e propria dinamica di mercato che intercetta i comportamenti degli utenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

