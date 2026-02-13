Giuseppe ha deciso di rinunciare all’eredità dopo aver scoperto i debiti lasciati dal defunto, tra cui anche quelli con l’Agenzia delle Entrate. Questa scelta permette di evitare di assumersi le responsabilità finanziarie del defunto, impedendo che i debiti fiscali vengano trasferiti nel proprio patrimonio. In pratica, rinunciare all’eredità è un modo per tutelarsi da eventuali pendenze economiche che altrimenti potrebbero causare problemi in futuro.

Rinunciare all’eredità serve a impedire che i debiti del defunto, ivi compresi quelli fiscali, entrino nel patrimonio di chi resta. Ma la rinuncia basta a mettersi al riparo, oppure l’ Agenzia delle Entrate può trovare un varco? Non è una preoccupazione astratta: i debiti ereditari non si estinguono con la morte e possono passare agli eredi insieme al patrimonio. Chi rinuncia è considerato dalla legge come se non fosse mai stato erede. Eppure questo argine non è assoluto. Basta un atto incompatibile con la volontà di rinunciare perché la separazione tra il proprio patrimonio e quello del de cuius venga meno, con il rischio di essere chiamati a rispondere anche dei debiti fiscali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Se rinuncio all’eredità devo pagare i debiti del defunto con l’Agenzia delle Entrate?

Approfondimenti su agenzia rinuncio

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, versando 723 milioni di euro, rispetto ai circa 3 miliardi richiesti dalla Procura di Milano.

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e versato 723 milioni di euro, riducendo così un contenzioso fiscale.

Ultime notizie su agenzia rinuncio

Rinuncia all'eredità della moglieBisogna porre attenzione tra i soggetti legittimi ed i legittimari. Questi ultimi, in base all'art. 536 cod. civ. sono i figli, gli ascendenti ed il coniuge di chi viene a mancare. La legge riconosce ... corriere.it

Eredità a nipotiIl testamento olografo è un testamento scritto, datato e firmato interamente di proprio pugno dal testatore, mentre la legittima è la quota di eredità che la legge riserva obbligatoriamente a ... corriere.it

GELA – Contrada Piano Stella £ 115.000 ottimo prezzo L’agenzia Tecnoaffari propone in vendita villette indipendente immersa nel verde, circondata da 18 tumoli di terreno coltivato con ulivi e alberi da frutto. Contesto meraviglioso, tranquillo e riservato, ide - facebook.com facebook