Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate e versa 723 milioni Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 miliardi

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e versato 723 milioni di euro, riducendo così un contenzioso fiscale. La Procura di Milano ha stimato che il gruppo avrebbe dovuto pagare circa 3 miliardi di euro, accusandolo di aver commesso una frode fiscale da 1,2 miliardi tra il 2019 e il 2020.

Per la Procura di Milano, a causa di alcune condotte illecite tra il 2019 e il 2020, il gruppo Amazon ha commesso una frode fiscale da 1,2 miliardi di euro. E per questo, tra sanzioni e interessi, avrebbe dovuto versare al fisco italiano un cifra intorno ai 3 miliardi. Adesso però il colosso statunitense di Jeff Bezos ha raggiunto un accordo con l’ Agenzia delle Entrate per versare 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia transport, già versati nei giorni scorsi. Amazon verserà quindi all’Agenzia delle Entrate un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate e versa 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 miliardi

Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate | verserà 723 milioni Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 miliardi - Zazoom Social News

Amazon trova l’accordo con l’Agenzia delle Entrate e pagherà 500 milioni di euro al Fisco italiano - Pagherà 500 milioni di euro al Fisco italiano per mancato versamento Iva dei venditori cinesi ... igizmo.it scrive

Accordo di Amazon col fisco italiano, pagherà 723 milioni all’Agenzia delle Entrate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Accordo di Amazon col fisco italiano, pagherà 723 milioni all’Agenzia delle Entrate ... Da tg24.sky.it

Amazon dovrà dare al fisco italiano un totale di 723 milioni, una parte sono stati versati Vai su Facebook

"#Accorda" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X