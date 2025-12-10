Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate | verserà 723 milioni Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 miliardi
Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, versando 723 milioni di euro, rispetto ai circa 3 miliardi richiesti dalla Procura di Milano. L’accusa riguarda presunte frodi fiscali tra il 2019 e il 2020, per un totale di circa 1,2 miliardi di euro. La vicenda evidenzia le tensioni tra il colosso e le autorità italiane in materia fiscale.
Per la Procura di Milano, a causa di alcune condotte illecite tra il 2019 e il 2020, il gruppo Amazon avrebbe commesso una frode fiscale da 1,2 miliardi di euro e per questo, tra sanzioni e interessi, avrebbe dovuto versare al fisco italiano un cifra intorno ai 3 miliardi. Adesso però il colosso statunitense di Jeff Bezos ha raggiunto un accordo con l’ Agenzia delle Entrate per versare 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia transport, versati nei giorni scorsi. Amazon verserà quindi all’Agenzia delle Entrate un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
