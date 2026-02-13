Scuole e dimensionamento il caso della Dante Alighieri | Valditara non arretra

Il ministro Valditara conferma la sua posizione sul dimensionamento scolastico, nonostante le opposizioni. La disputa si infiamma a Città di Castello, dove si discute del futuro della scuola Dante Alighieri, che ancora non esiste come edificio. La questione ha suscitato proteste tra genitori e insegnanti, preoccupati per le conseguenze di questa decisione sulla formazione dei loro figli.

Disco verde per i fondi, ma la richiesta della sospensione del provvedimento fino alla realizzazione del nuovo edificio scolastico viene rigettata Resta acceso il dibattito a Città di Castello sul tema del dimensionamento scolastico e delle problematiche legate alla scuola Dante Alighieri, attualmente edificio inesistente. Nei giorni scorsi il sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha incontrato il ministro dell’istruzione Valditara per chiedere la sospensione del provvedimento di dimensionamento scolastico almeno fino alla ricostruzione dell’edifico che dovrebbe ospitare la nuova scuola secondaria di secondo grado, demolita e non ancora ricostruita, lavori per i quali sono stati finanziati oltre 10 milioni di euro dal Pnrr con cofinanziamento di un milione e mezzo dal Comune di Città di Castello.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su dante alighieri

La comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di scendere in piazza contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico.

La società Dante Alighieri sostiene l’incremento dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole, evidenziando l’importanza di investire nella formazione dei docenti e in attività didattiche mirate.

Ultime notizie su dante alighieri

Argomenti discussi: Decreto-legge PNRR sul dimensionamento: un contentino alle Regioni che hanno chiuso autonomamente le scuole mentre quelle commissariate restano al palo; Dimensionamento, il caso della scuola con 29 plessi su 11 Comuni in Cilento. Situazione durissima, rischiamo di non farcela – INTERVISTA; Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali approvati, come cambiano le scuole [AGGIORNATO Campania]; Incentivi per le scuole, il ministro Valditara: Nessuna punizione, la Giunta ha preferito la lotta politica contro il Governo.

Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATALa Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. orizzontescuola.it

Il caso dimensionamento scolastico, i sindacati uniti in prima linea: Territori ignorati: saremo la loro voceLa denuncia congiunta Caterina Corsaro Cisl Scuola Umbria, Moira Rosi Flc Cgil Umbria, Loretta D’Aprile Uil Scuola Umbria ... perugiatoday.it

La classe seconda Turismo dell’ITET “Dante Alighieri” al Museo Civico di Foggia! Una giornata intensa, coinvolgente e ricca di scoperte, quella vissuta oggi dalle studentesse della classe seconda dell’indirizzo Turismo, accompagnate dalle docenti Meliss - facebook.com facebook