Termovalorizzatore scontro Salis-Bucci e Amiu fa ricorso al Tar

Il dibattito sul termovalorizzatore a Genova riguarda le tensioni tra la sindaca Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Recentemente, Amiu ha deciso di presentare ricorso al Tar, evidenziando differenze di vedute e questioni legate alla gestione e alle modalità di realizzazione dell’impianto. Questa disputa riflette le sfide e le complessità nella pianificazione di soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti nel territorio ligure.

Termovalorizzatore, è scontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Nel frattempo Amiu ha comunicato di aver presentato ricorso al Tar in relazione all’avviso esplorativo promosso da Arlir, agenzia regionale ligure per i rifiuti: "Alla base del ricorso vi sono valutazioni di carattere giuridico e procedurale che attengono alla coerenza dell’avviso con il quadro normativo di riferimento e con le regole sulla concorrenza - si legge in una nota -. In particolare, vengono rilevate criticità nell’utilizzo di uno strumento ritenuto non adeguato alla complessità delle procedure, con il rischio di determinare incertezze procedurali e possibili effetti distorsivi sul mercato".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Termovalorizzatore: la Regione dice no alla proroga, respinta la richiesta di Comune e AmiuLa Regione Liguria ha respinto la richiesta di proroga sul termovalorizzatore avanzata dal Comune di Genova e da Amiu, comunicando ufficialmente la decisione in una nota.

