Scuola, nessun allarme per i coltelli L’hanno definita la stretta sui coltelli e ieri in prefettura si sono riuniti, alla presenza del prefetto, sindaci e amministratori con il provveditore per le province di Forlì-Cesena e Rimini, Giuseppe Foti.

L’hanno definita la stretta sui coltelli. E ieri in prefettura si sono riuniti, alla presenza del prefetto, sindaci e amministratori con il provveditore per le province di Forlì-Cesena e Rimini, Giuseppe Foti. Non era un appuntamento come tanti perché quello che si riuniva era il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Il provvedimento a cui hanno lavorato i dicasteri di Piantedsi e Valditara punta l’attenzione sulle scuole. Si è parlato di coltelli, dopo l’omicidio a La Spezia, e di metaldetector all’ingresso degli istituti. Quanto emerso ieri durante l’incontro è una situazione non allarmante in provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Francia, un altro episodio di violenza a scuola scuote l’opinione pubblica.

A Firenze cresce il timore tra genitori e insegnanti.

