Ancora allarme coltelli a scuola | in Francia studente 14enne pugnala una professoressa

In Francia, un altro episodio di violenza a scuola scuote l’opinione pubblica. Questa volta, una professoressa di 14 anni è stata pugnalata da uno studente nella scuola media di Sanary-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. La donna si trova in ospedale in gravi condizioni. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici europei.

Il problema dei coltelli a scuola non è un’emergenza solo italiana. L’ultimo episodio arriva dalla Francia, dove una professoressa di una scuola media di Sanary-sur-Mer, località della Costa Azzurra, è stata accoltellata da uno studente di 14 anni ed è ora ricoverata in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’istituto La Guicharde, dove la docente insegna Arti Plastiche. Secondo quanto riferito dai media francesi, la donna è stata raggiunta da tre o quattro coltellate ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale a Tolone, dove resta in prognosi riservata. Il ragazzo, che frequenta l’ultima classe delle medie, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un episodio di violenza scuote una scuola in Costa Azzurra.

Negli ultimi anni, le cronache scolastiche si sono frequentemente soffermate su episodi di violenza tra studenti, spesso associati a strumenti inaspettati come machete o coltelli.

