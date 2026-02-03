Ancora allarme coltelli a scuola | in Francia studente 14enne pugnala una professoressa
In Francia, un altro episodio di violenza a scuola scuote l'opinione pubblica. Questa volta, una professoressa di 14 anni è stata pugnalata da uno studente nella scuola media di Sanary-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. La donna si trova in ospedale in gravi condizioni. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici europei.
Il problema dei coltelli a scuola non è un’emergenza solo italiana. L’ultimo episodio arriva dalla Francia, dove una professoressa di una scuola media di Sanary-sur-Mer, località della Costa Azzurra, è stata accoltellata da uno studente di 14 anni ed è ora ricoverata in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’istituto La Guicharde, dove la docente insegna Arti Plastiche. Secondo quanto riferito dai media francesi, la donna è stata raggiunta da tre o quattro coltellate ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale a Tolone, dove resta in prognosi riservata. Il ragazzo, che frequenta l’ultima classe delle medie, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
