Ancora allarme coltelli a scuola | in Francia studente 14enne pugnala una professoressa

Da ilgiornale.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia, un altro episodio di violenza a scuola scuote l’opinione pubblica. Questa volta, una professoressa di 14 anni è stata pugnalata da uno studente nella scuola media di Sanary-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. La donna si trova in ospedale in gravi condizioni. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici europei.

Il problema dei coltelli a scuola non è un’emergenza solo italiana. L’ultimo episodio arriva dalla Francia, dove una professoressa di una scuola media di Sanary-sur-Mer, località della Costa Azzurra, è stata accoltellata da uno studente di 14 anni ed è ora ricoverata in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’istituto La Guicharde, dove la docente insegna Arti Plastiche. Secondo quanto riferito dai media francesi, la donna è stata raggiunta da tre o quattro coltellate ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale a Tolone, dove resta in prognosi riservata. Il ragazzo, che frequenta l’ultima classe delle medie, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ancora allarme coltelli a scuola in francia studente 14enne pugnala una professoressa

© Ilgiornale.it - Ancora allarme coltelli a scuola: in Francia studente 14enne pugnala una professoressa

Approfondimenti su Sanary sur Mer

Francia, studente di 14 anni accoltella una professoressa: è grave

Un episodio di violenza scuote una scuola in Costa Azzurra.

Studente a scuola col machete. E un 15enne pugnala due coetanei

Negli ultimi anni, le cronache scolastiche si sono frequentemente soffermate su episodi di violenza tra studenti, spesso associati a strumenti inaspettati come machete o coltelli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanary sur Mer

Argomenti discussi: Studente delle medie minaccia i compagni con un coltellino fai da te; Minori, più reati e più coltelli. L’allarme della Procura generale; Litigano a scuola, estrae il coltello artigianale. I compagni lanciano l’allarme; La Procura generale di Bologna: Coltelli, è allarme tra i giovanissimi.

L’era delle bande giovanili: Allarme coltelli tra i minori. Li portano anche a scuola. Boom di denunce nel 2025Le procure condividono il dato che preoccupa: salgono a 173 gli under 18 segnalati. Per il possesso di un’arma. Le altre inchieste: quasi chiuse le indagini di via Mariti e Calenzano ... msn.com

ancora allarme coltelli aColtelli a scuola, l’allarme dei professori: «La scuola non va militarizzata ma in alcuni casi il metal detector può servire»Dopo l’accoltellamento mortale di un diciottenne da parte di un compagno a La Spezia, il dibattito pubblico chiede soluzioni tangibili ma i docenti avvertono: «La scuola non può trasformarsi in un luo ... corrieredelveneto.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.