Brindisi | 45enne con disturbi psichici muore in ospedale indaga la Procura su possibile sovradosaggio di farmaci

Un uomo di 45 anni di San Pancrazio Salentino è morto il 2 febbraio all’ospedale Perrino di Brindisi. Era ricoverato nel reparto di Psichiatria e la Procura sta indagando su un possibile sovradosaggio di farmaci. La famiglia ha chiesto chiarimenti e si aspetta di conoscere le cause della morte.

Un uomo di 45 anni, residente a San Pancrazio Salentino, è deceduto il 2 febbraio 2026 presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove era ricoverato nel reparto di Psichiatria. I familiari hanno presentato una denuncia-querela alla Procura, esprimendo il sospetto che il decesso possa essere legato a una somministrazione eccessiva, o comunque a dosi elevate, di psicofarmaci. L’inchiesta è volta a fare luce sulle circostanze della morte e sulle cure ricevute dal paziente. La vicenda si consuma all’interno del nosocomio brindisino, dove l’uomo era stato trasferito dopo un percorso giudiziario e sanitario travagliato.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Brindisi Perrino Detenuto muore nel trasporto in ospedale, la procura indaga Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di persona Le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza di 22 anni di Padova scomparsa il 6 gennaio, sembrano aver fatto un passo avanti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La Polizia di Stato di Brindisi arresta un 45enne sorpreso con cocaina già suddivisa in dosi, sottoposto agli arresti domiciliari - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.