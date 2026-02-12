Scopre di avere la pensione ecco arretrati da 106mila euro

Una donna scopre di avere diritto alla pensione e si ritrova tra le mani ben 106 mila euro di arretrati. Non aveva mai incassato l’assegno prima d’ora, ma ora può ricevere anche una pensione mensile di 1 euro. La sorpresa arriva dopo anni di silenzio e senza aver mai fatto domanda.

(Adnkronos) – Non sapeva di aver diritto alla pensione, non aveva mai incassato l'assegno. Ora, recupera ben 106mila euro di arretrati e una pensione mensile di 1.400 euro: è il lieto fine per un uomo genovese di 75 anni, titolare di assegno di inclusione, sostegno economico dedicato a chi si trova in particolari condizioni di fragilità. Nelle scorse settimane un uomo di 75 anni si è presentato agli uffici del Patronato Inca Cgil di Via Milano, a Genova, per verificare se, in virtù dell’età avanzata, aveva diritto alla pensione sociale. Le operatrici, visualizzando l'estratto contributivo, hanno notato che, tra le tante occupazioni l'uomo aveva anche navigato ed era titolare di una contribuzione marinara.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Pensione Arretrati

Ultime notizie su Pensione Arretrati

