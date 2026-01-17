Acciaroli | scoppia una bombola del gas anziana ustionata

A Acciaroli si è verificato uno scoppio di una bombola di gas all’interno di un’abitazione, causando ustioni a un’anziana residente. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare eventuali danni. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli periodici sugli impianti domestici per garantire la sicurezza delle abitazioni.

