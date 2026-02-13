Scoppia un incendio alla centrale elettrica blackout a Foligno Servizio ripristinato dopo poco

Un incendio alla centrale elettrica di Foligno ha causato un blackout che ha interessato gran parte della città nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme, che sono divampate a causa di un guasto tecnico. Dopo circa un'ora, l’energia è stata ripristinata e la città ha ripreso la normalità.

Foligno (Perugia), 13 febbraio 2026 – Un blackout ha interessato gran parte della città di Foligno nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio. La causa è un incendio divampato all’interno della centrale elettrica che ha coinvolto un trasformatore da 150.000 volt. L’allarme al numero di emergenza 112 è arrivato intorno alle 16:30. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto. Le squadre hanno operato utilizzando schiumogeno per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Per consentire le operazioni di spegnimento, si è reso necessario procedere al distacco parziale della linea elettrica, provocando un’interruzione dell’energia elettrica in gran parte del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia un incendio alla centrale elettrica, blackout a Foligno. Servizio ripristinato dopo poco Scoppia un incendio alla centrale elettrica, blackout a Foligno Un incendio alla centrale elettrica di Foligno ha causato un blackout che ha coinvolto gran parte della città nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2026. Ucraina, a Dnipro blackout dopo esplosione centrale elettrica A Dnipro e nelle zone circostanti dell’oblast di Dnipropetrovsk si sono verificati blackout a causa di un’esplosione in una centrale elettrica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Scoppia un incendio nelle case popolari: palazzina evacuata nella notte; Scoppia una bombola del gas e divampa un incendio nell'appartamento: marito e moglie in ospedale; Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento. Scoppia un incendio alla centrale elettrica, blackout a FolignoIntervento dei vigili del fuoco. Il rogo ha coinvolto un trasformatore da 150.000 volt. Per consentire le operazioni di spegnimento è stato nessario procedere al distacco parziale della linea elettric ... lanazione.it Scoppia un incendio alla Magic Pack di Cremona, in fiamme polistirolo e imballaggi: evacuati 20 dipendentiUn incendio è scoppiato questa mattina, 9 febbraio, in un capannone della Magic Pack a Cremona. Venti dipendenti sono stati evacuati e Ats ha raccomandato di tenere chiuse le finestre. fanpage.it Sassari, scoppia un incendio in un ristorante https://www.sassarinotizie.com/2026/02/12/sassari-scoppia-un-incendio-in-un-ristorante/ - facebook.com facebook