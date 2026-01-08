Ucraina a Dnipro blackout dopo esplosione centrale elettrica

A Dnipro e nelle zone circostanti dell’oblast di Dnipropetrovsk si sono verificati blackout a causa di un’esplosione in una centrale elettrica. Le interruzioni di corrente hanno interessato diverse comunità, evidenziando le conseguenze di un incidente che ha compromesso il normale approvvigionamento energetico nella regione.

Interruzioni di corrente si sono registrate nella città di Dnipro e in diverse altre comunità dell’oblast di Dnipropetrovsk, a seguito di un’esplosione in una centrale elettrica. I residenti di Dnipro hanno anche segnalato interruzioni nella fornitura di acqua e nelle comunicazioni mobili in diversi quartieri della città, nonché l’interruzione del servizio metropolitano. Lo riporta il Kiev Independent citando i media locali. Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 080126 07:10 Fine diretta: 080126 23:00 07:22 080126 Al buio anche la zona di Zaporizhzhia Interruzioni di corrente sono state segnalate anche a Zaporizhzhia, dove tuttavia i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali sono stati alimentati da generatori, consentendo il funzionamento delle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, a Dnipro blackout dopo esplosione centrale elettrica Leggi anche: Incendi a cabina e centrale elettrica, intervento dei vigili del fuoco. Segnalati blackout in diverse zone Leggi anche: Ucraina, russi lanciano 80 droni ma Kiev colpisce centrale elettrica Orel Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gli attacchi russi lasciano due regioni con blackout diffusi, afferma l’Ucraina; Odessa al buio: esplosioni e blackout in Ucraina nella notte. Ucraina, almeno 7 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco notturno a Dnipro - (LaPresse) Mercoledì notte la città ucraina di Dnipro è stata attaccata, secondo il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. msn.com

Guerra Ucraina Russia, dimesso capo Servizi segreti Kiev. Attesa per vertice volenterosi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, si dimette il capo dei Servizi segreti di Kiev Malyuk. tg24.sky.it

Guerra in Ucraina: Pokrovsk assediata grazie alla nebbia, blackout in tre regioni dopo i raid russi - La guerra in Ucraina entra in una fase critica: l’esercito russo avanza a Pokrovsk approfittando della nebbia, Kiev colpisce raffinerie e terminali russi, mentre attacchi ai siti energetici causano ... fanpage.it

Ucraina, almeno 7 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco notturno a Dnipro - facebook.com facebook

In “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”, il portavoce di #Unicef Italia Andrea Iacomini racconta la vita dei piccoli ucraini che ha incontrato a #Mykolaiv, Kryvy Rih e Dnipro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.