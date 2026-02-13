Scoppia un incendio alla centrale elettrica blackout a Foligno

Un incendio alla centrale elettrica di Foligno ha causato un blackout che ha coinvolto gran parte della città nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2026. La fiamma si è sviluppata in un'area vicina alle centrali di distribuzione, interrompendo l’erogazione di energia elettrica a negozi, case e servizi pubblici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e ripristinare la corrente.

Foligno (Perugia), 13 febbraio 2026 – Un blackout generalizzato ha interessato gran parte della città di Foligno  nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio, lasciando al buio abitazioni e attività. La causa è un incendio divampato all’interno della centrale elettrica che ha coinvolto un trasformatore da 150.000 volt. L’allarme al numero di emergenza 112 è arrivato intorno alle 16:30. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto. Le squadre hanno operato utilizzando schiumogeno per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.  Per consentire le operazioni di spegnimento, si è reso necessario procedere al distacco parziale della linea elettrica, provocando un’interruzione diffusa dell’energia elettrica in gran parte del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

