Scoperto laboratorio clandestino di fuochi d’artificio maxi sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Frosinone ha individuato e sequestrato un laboratorio clandestino di fuochi d’artificio durante controlli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica. L’attività, condotta nell’ambito delle verifiche per le festività di fine anno, ha portato al maxi sequestro di materiali pirotecnici illegalmente prodotti e detenuti. L’intervento si inserisce nelle azioni di contrasto al mercato non regolamentato di artifizi pirotecnici.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell'ambito di un'attività mirata al controllo della produzione, del commercio e della detenzione di artifizi pirotecnici in vista delle festività di fine anno, hanno scoperto un laboratorio clandestino per la produzione e il confezionamento di.

