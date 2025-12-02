Scontro tra furgone e auto a Villa Guardia | un ferito di 24 anni

Intervento di soccorso questa mattina a Villa Guardia, in via Firenze, dove intorno alle 10.20 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’autovettura. L’impatto ha reso necessario l’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Scontro tra auto e furgone, #incidente sulla provinciale Fondi-Sperlonga - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra furgone e Tir nel Milanese, muore 23enne #milano #incidentestradale #vizzolopredabissi #24novembre Vai su X

Scontro auto-furgone, muore una 68enne - Una donna di 68 anni è morta nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla statale 275 all'altezza di Scorrano, in provincia di Lecce. Lo riporta rainews.it

Scontro furgone-auto sulla 127bis: due persone in ospedale - Alghero Sono due i feriti nel violento incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 17 novembre, sulla strada statale 127 bis, al chilometro 32, dove uno scontro frontale- Come scrive msn.com

Pauroso scontro fra un’auto e un furgone in via Chiarini, due feriti - Secondo una prima ricostruzione l’incidente, avvenuto all’incrocio di via Chiarini con via Borgotto e Carlo Pisacane è ... Da ilrestodelcarlino.it

Scontro tra due auto a Villa d’Almè Coinvolti anche tre ventenni - 45 sulla ex statale 470 a Villa d’Almè prima della frazione di Campana. Secondo ecodibergamo.it

Violentissimo scontro frontale tra un’auto e un furgone sulla Palermo-Agrigento: 2 morti e un ferito grave - Due uomini sono morti e un terzo è rimasto gravemente ferito in un frontale sulla Palermo- Segnala fanpage.it

Violento scontro tra auto e furgone. Uomo salvato dai Vigili del fuoco - Non è stato semplice estrarlo dal furgoncino che stava guidando, ma i vigili del fuoco ci sono riusciti. Come scrive lanazione.it