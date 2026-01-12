FOTO Scontro tra auto e furgone a contrada San Vito | un ferito traffico in tilt

Nella mattinata di oggi, in contrada San Vito, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone, poco prima del centro commerciale Buonvento. L’incidente ha causato un ferito e ha provocato disagi al traffico nella zona. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto E' di un ferito è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima di mezzogiorno in contrada San Vito, pochi metri prima del centro commerciale Buonvento. A scontrarsi, nel secondo grave sinistro stradale di questa mattinata beneventana, sono stati una Matiz e un furgoncino. Traffico naturalmente in tilt in una zona già di suo solitamente congestionata, anche perché a causa dell'urto, si è verificata una fuoriuscita di Gpl da uno dei mezzi coinvolti. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e evitare ogni altra problematica.

