Scontro sul personale part time al Comune di Troina

13 feb 2026

Troina, la Cgil FP protesta con forza contro le scelte del Comune di affidare il lavoro part-time senza trasparenza. La decisione ha scatenato tensioni tra i dipendenti, preoccupati per le opportunità di carriera. Un'assemblea improvvisa ha evidenziato un fronte compatto di lavoratori. La questione si fa calda nel cuore dell'amministrazione comunale.

Troina, la Cgil FP alza il tiro: scontro aperto sul personale part-time e la gestione delle carriere nel Comune. Una crescente tensione sindacale sta attraversando il Comune di Troina, in provincia di Enna. La Federazione Provinciale Funzione Pubblica (FP) della Cgil ha proclamato lo stato di agitazione e ha richiesto un tavolo di confronto in Prefettura, in seguito a divergenze con l’amministrazione comunale su questioni cruciali come l’orario di lavoro del personale part-time, il regolamento per le progressioni di carriera e la gestione di una recente assemblea del personale. La situazione rischia di compromettere l’erogazione dei servizi e la stabilità del rapporto di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

