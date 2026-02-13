Troina, la Cgil FP protesta con forza contro le scelte del Comune di affidare il lavoro part-time senza trasparenza. La decisione ha scatenato tensioni tra i dipendenti, preoccupati per le opportunità di carriera. Un'assemblea improvvisa ha evidenziato un fronte compatto di lavoratori. La questione si fa calda nel cuore dell'amministrazione comunale.

Troina, la Cgil FP alza il tiro: scontro aperto sul personale part-time e la gestione delle carriere nel Comune. Una crescente tensione sindacale sta attraversando il Comune di Troina, in provincia di Enna. La Federazione Provinciale Funzione Pubblica (FP) della Cgil ha proclamato lo stato di agitazione e ha richiesto un tavolo di confronto in Prefettura, in seguito a divergenze con l’amministrazione comunale su questioni cruciali come l’orario di lavoro del personale part-time, il regolamento per le progressioni di carriera e la gestione di una recente assemblea del personale. La situazione rischia di compromettere l’erogazione dei servizi e la stabilità del rapporto di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su scontro personale

Ultime notizie su scontro personale

Argomenti discussi: Pergola, lo scontro sull’ospedale: Ma Ruggeri da che parte sta?; Scontro tra un battello e due gondole nelle acque del Canal Grande, paura a Venezia: 8 feriti; Asp di Vibo sotto attacco da parte dei sindacati, Cgil: Sottostimato il fabbisogno di personale, sono incompetenti · ilvibonese.it; Referendum giustizia, le date non cambiano. Ma è scontro FdI-Cassazione.

Scontro sul personale part time al Comune di Troina, la Fp Cgil chiede un tavolo in PrefetturaVolgono al brutto le relazioni sindacali tra l’amministrazione comunale e la Federazione provinciale Funzione Pubblica (FP) della Cgil, che preannuncia lo stato di agitazione e la conseguente convocaz ... vivienna.it

Scontro tra due camion e un’autoarticolato sull’A1, sette chilometri di coda tra Orte e Ponzano Romano Cronaca - L'incidente al chilometro 507 - Ferito uno dei conducenti - Si circola su due corsie - Sul posto i soccorsi e il personale di Autostrade per l'Italia Arti - facebook.com facebook