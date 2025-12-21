Personale part time di Sas | E' un piccolo ma importante passo in avanti

"Il Legislatore regionale ha appena approvato una norma che, prevedendo un investimento di poco più di 11 milioni di euro, permetterà all'ex bacino Pip, attualmente impegnato con contratti part time che vanno da 18 ore e 30 minuti a 20 ore settimanali, a elevare l'orario settimanale a 25 ore. Part time agevolato per personale sanitario prima della pensione: novità 2026 - Il Decreto Milleproroghe estende al 31 Dicembre 2026 il part time agevolato per il personale sanitario dell'emergenza urgenza con requisiti per il pensionamento anticipato.

Appello dei sindacati al governo: “Più ore per i part-time della Sas” - PALERMO – “Ascoltare storie del tipo ‘siamo costretti a dovere mangiare pasta a pranzo e a cena’, oppure ‘la mattina non ho i soldi da dare a mio figlio per la colazione’, fa rabbrividire la pelle e ... livesicilia.it

Negli ultimi mesi ho condotto, lontano dai riflettori e senza proclami, una battaglia che riguardava la dignità lavorativa di tantissimi siciliani. Mi riferisco al personale part time di quei comuni in dissesto finanziario con popolazione compresa tra i 15 e i 25 mila a - facebook.com facebook

