Marco Granelli assolto dall’accusa di omicidio stradale | ecco le motivazioni

Il 8 gennaio 2026, a Milano, Marco Granelli è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale. Le motivazioni ufficiali confermano che non vi sono state violazioni delle regole cautelari e che l’imputato poteva ragionevolmente confidare nella diligenza degli uffici tecnici incaricati. La sentenza evidenzia l’assenza di condotte negligenti, sottolineando l’importanza di un’interpretazione equilibrata delle responsabilità in ambito giudiziario.

Milano, 8 gennaio 2026 – “Nessuna violazione delle regole cautelari” e, ancora “poteva legittimamente confidare che gli uffici tecnici a cui era stata affidata la pratica si sarebbero conformati, così come effettivamente è stato, ai più generali canoni di diligenza, prudenza e perizia”. Chiare e nette le motivazioni firmate dal gup Alberto Carboni sulla doppia assoluzion e, decisa il 17 dicembre, per Marco Granelli, ex assessore comunale alla Mobilità, oggi alla Cura del territorio, imputato per concorso in due omicidi stradali per contestate irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili in cui trovarono la morte due giovani donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

