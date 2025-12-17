Assolto l'assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore Marco Granelli è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in merito alla morte di due cicliste a Milano. I processi si sono svolti con rito abbreviato davanti al giudice Alberto Carboni, che ha stabilito che il fatto non sussiste. La notizia rappresenta una svolta importante nel caso, chiudendo definitivamente il procedimento a carico dell'esponente politico.

Immagine generica

L'assessore sarebbe stato assolto perché il fatto non sussiste. I due processi si sono svolti a Milano in rito abbreviato davanti al gup Alberto Carboni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L’assessore Granelli è accusato di “confusione stradale”. Idea pericolosa

Leggi anche: Tragedie sulla ciclabile, per Marco Granelli doppia assoluzione dall’accusa di omicidio stradale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milano, si arrampicano sulla guglia della Madonnina del Duomo fermati 2 francesi

Video Milano, si arrampicano sulla guglia della Madonnina del Duomo fermati 2 francesi

assolto assessore marco granelliAssolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano - Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due diversi processi per due morti sulle ciclabili della città. fanpage.it

assolto assessore marco granelliTragedie sulla ciclabile, per Marco Granelli doppia assoluzione dall’accusa di omicidio stradale - Al centro della vicenda i casi di Cristina Scozia, travolta e uccisa da una betoniera vicino al tribunale di Milano, e di Veronica D’Inca, investita in viale Brianza. ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.