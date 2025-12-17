Assolto l'assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano

L'assessore Marco Granelli è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in merito alla morte di due cicliste a Milano. I processi si sono svolti con rito abbreviato davanti al giudice Alberto Carboni, che ha stabilito che il fatto non sussiste. La notizia rappresenta una svolta importante nel caso, chiudendo definitivamente il procedimento a carico dell'esponente politico.

L'assessore sarebbe stato assolto perché il fatto non sussiste. I due processi si sono svolti a Milano in rito abbreviato davanti al gup Alberto Carboni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’assessore Granelli è accusato di “confusione stradale”. Idea pericolosa Leggi anche: Tragedie sulla ciclabile, per Marco Granelli doppia assoluzione dall’accusa di omicidio stradale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milano, si arrampicano sulla guglia della Madonnina del Duomo fermati 2 francesi Assolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano - Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due diversi processi per due morti sulle ciclabili della città. fanpage.it

Tragedie sulla ciclabile, per Marco Granelli doppia assoluzione dall’accusa di omicidio stradale - Al centro della vicenda i casi di Cristina Scozia, travolta e uccisa da una betoniera vicino al tribunale di Milano, e di Veronica D’Inca, investita in viale Brianza. ilgiorno.it

LEGA VENEZIANA SPARITA IN REGIONE Malumori nel partito: nessun assessore a palazzo Balbi Agitazione nel Carroccio Veneziano: Tomaello non sarà capogruppo, Calzavara deluso per non essere diventato assessore e Marco Dolfin amareggiato per il - facebook.com facebook

Con @massimobitonci abbiamo realizzato in questi tre anni importanti riforme al servizio delle #imprese, con deleghe rilevanti alle quali ha pienamente assolto. Ora la collaborazione continua al servizio del nostro #Veneto, dove proprio a lui è affidato il ruolo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.