Calcio a 5 Vigor e l’Atletico Fucecchio hanno fatto incetta di gol

Scorpacciata di gol nell'ultima giornata per i due team di calcio a 5 di Fucecchio. Partiamo dalla Serie C1 e dalla Vigor Fucecchio, che in casa contro l'Atletico 2001 penultimo, ha ampiamente riscattato il precedente ko nello scontro diretto di Poggibonsi. La formazione di coach Perretta si è infatti imposta con un eloquente 19-3 in cui il mattatore è stato bomber Qevani, autore di ben 7 reti che lo proiettano così al comando della classifica marcatori con 31 gol insieme a Petroni del Monsummano. Alla festa, poi, partecipano anche Sejdini e Lorenzo Magini con una tripletta a testa e Moscatelli, D'Alcamo e capitan Frediani con una doppietta ciascuno.

