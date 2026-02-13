Scontro auto-bici | un ferito grave in via San Leonardo

Grave incidente ieri sera in via San Leonardo, dove un uomo di 45 anni in sella alla bici è stato sbalzato a terra dopo lo scontro con un’auto che proveniva da una strada laterale. La vettura, una Fiat Punto, ha travolto il ciclista a causa di una manovra azzardata del conducente, ancora da chiarire nelle dinamiche, lasciando il ferito in condizioni critiche.

Grave incidente ieri sera in via San Leonardo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una bici. Ad avere la peggio è stato il ciclista, ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Maggiore.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Moncalieri, coinvolgendo un'auto e una bicicletta nella rotonda Maroncelli.

Oggi a Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta.

