Scontro auto-bici | un ferito grave in via San Leonardo

Da parmatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente ieri sera in via San Leonardo, dove un uomo di 45 anni in sella alla bici è stato sbalzato a terra dopo lo scontro con un’auto che proveniva da una strada laterale. La vettura, una Fiat Punto, ha travolto il ciclista a causa di una manovra azzardata del conducente, ancora da chiarire nelle dinamiche, lasciando il ferito in condizioni critiche.

Grave incidente ieri sera in via San Leonardo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate  un'auto e una bici. Ad avere la peggio è stato il ciclista, ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Maggiore.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Incidente a Moncalieri: scontro tra auto e bici, un uomo trasportato in ospedale, è grave

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Moncalieri, coinvolgendo un'auto e una bicicletta nella rotonda Maroncelli.

Scontro auto-bici nel Mantovano: grave un ciclista, trasportato in elisoccorso in ospedale

Oggi a Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta.

Contenuti correlati