Scontro auto-bici | un ferito grave in via San Leonardo
Grave incidente ieri sera in via San Leonardo, dove un uomo di 45 anni in sella alla bici è stato sbalzato a terra dopo lo scontro con un’auto che proveniva da una strada laterale. La vettura, una Fiat Punto, ha travolto il ciclista a causa di una manovra azzardata del conducente, ancora da chiarire nelle dinamiche, lasciando il ferito in condizioni critiche.
Grave incidente ieri sera in via San Leonardo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una bici. Ad avere la peggio è stato il ciclista, ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Maggiore.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Incidente a Moncalieri: scontro tra auto e bici, un uomo trasportato in ospedale, è grave
Un grave incidente si è verificato questa mattina a Moncalieri, coinvolgendo un'auto e una bicicletta nella rotonda Maroncelli.
Scontro auto-bici nel Mantovano: grave un ciclista, trasportato in elisoccorso in ospedale
Oggi a Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta.
Contenuti correlati
Sabato 14 febbraio - ore 12:15 Libreria Universitaria San Leonardo in collaborazione con Ligustra. Reading dei poeti di Ligustra e Finissage della mostra Ricordi Incisi di Gianna Giacomin. L'amore si intreccia ai ricordi di ognuno, ecco la creazione sempre nu - facebook.com facebook
️ I treni di M1 sono sostituiti da bus tra San Leonardo e Rho Fiera. Ci scusiamo: stiamo svolgendo un intervento tecnico. Aggiornamenti sull'app. x.com