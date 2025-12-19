Incidente a Moncalieri | scontro tra auto e bici un uomo trasportato in ospedale è grave

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Moncalieri, coinvolgendo un'auto e una bicicletta nella rotonda Maroncelli. L'impatto ha provocato il trasporto d'urgenza di un uomo in ospedale, con condizioni critiche. La dinamica e le cause sono al vaglio delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, all'interno della rotonda Maroncelli, all'incrocio tra l'omonimo corso e corso Unità d'Italia a Torino e corso Trieste a Moncalieri. A scontrarsi sono stati un'auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato l'uomo che.

