È stato lui Bimbo scomparso dopo scuola e trovato sepolto vivo svolta choc | è stato lo zio

Una drammatica svolta scuote una tranquilla comunità del sud Turchia: il bambino scomparso dopo la scuola è stato ritrovato vivo, sepolto, e la scoperta ha portato alla luce un inquietante coinvolgimento dello zio. L’episodio ha suscitato sconcerto e domande sulla vicenda, emergendo come un nuovo capitolo di un caso che ha sconvolto l’intera regione.

La notizia arriva come un sussurro di orrore da una zona remota e silenziosa dell’estremo sud della Turchia, dove una scomparsa misteriosa si è trasformata in un incubo a occhi aperti. Per tre giorni un bambino di dieci anni è sembrato svanito nel nulla, inghiottito da un pomeriggio qualunque mentre tornava da scuola. La famiglia aveva lanciato subito l’allarme, e la polizia aveva iniziato a setacciare ogni possibile traccia, a partire dalle immagini delle telecamere disseminate lungo le strade del villaggio. Un lavoro incessante, ripetitivo, che però non restituiva risposte né speranze. Gli agenti, spalleggiati da volontari e soccorritori, hanno passato il fine settimana a visionare più di duecento filmati di sorveglianza, cercando un dettaglio, un’ombra, un movimento fuori posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Mio zio mi ha picchiato e seppellito sotto le pietre" Scomparso al ritorno da scuola, un bimbo di 10 anni è stato ritrovato sepolto vivo tre giorni dopo la sparizione

