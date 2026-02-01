Ritrovato senza vita l’anziano scomparso | il corpo lungo i binari tra Mili e Tremestieri

Si sono concluse con una tragica scoperta le ricerche di Gregorio Todaro, l’83enne scomparso lo scorso 23 gennaio. Il suo corpo è stato trovato questa mattina lungo i binari tra Mili e Tremestieri. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’uomo non si trova più vivo. La notizia ha lasciato sgomenti familiari e residenti della zona. Ora si attende l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Gregorio Todaro, l’uomo di 83 anni scomparso lo scorso 23 gennaio. Il suo cadavere è stato rinvenuto a ridosso dei binari della linea ferroviaria Messina-Catania, nel tratto compreso tra le stazioni di Mili e Tremestieri, al termine di un’indagine congiunta condotta da Polizia Ferroviaria e carabinieri. Il ritrovamento è avvenuto al termine di una indagine congiunta con le forze dell'ordine che hanno operato attraverso sopralluoghi mirati e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Il corpo si trovava in una zona difficile da raggiungere, ai margini dell’infrastruttura ferroviaria.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Gregorio Todaro Torre Beretti, ritrovato senza vita l’anziano scomparso martedì pomeriggio Rieti, ritrovato senza vita un uomo lungo il fiume Velino: era scomparso ieri pomeriggio Un uomo è stato ritrovato senza vita lungo il fiume Velino a Rieti, dopo essere scomparso nel pomeriggio di ieri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gregorio Todaro Argomenti discussi: Polcenigo, trovato senza vita l'uomo disperso da mercoledì; Cardedu, infermiere di Villanova Strisaili trovato morto in auto; San Severo, ritrovato il corpo senza vita di un 38enne; Ritrovato nel fiume Velino il corpo senza vita di un uomo. Il corpo senza vita di un nuovo trovato sulla spiaggia di Catanzaro, accertamenti in corsoCATANZARO Il corpo senza vita di un uomo dall’apparente età di 50 anni è stato ritrovato oggi sulla spiaggia di Catanzaro. Sul luogo del ritrovamento personale della Capitaneria di Porto e i carabinie ... corrieredellacalabria.it Dopo un giorno di ricerche il drammatico epilogo: ritrovato senza vita il 61enne Giuseppe BravinPOLCENIGO (Pordenone). Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, 29 gennaio, quando le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita del 61enne Giuseppe Bravin ... ildolomiti.it Tragedia nel Velino: ritrovato senza vita nelle gelide acque. Il corpo era impigliato nei rami - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.