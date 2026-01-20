Ritrovato senza vita il 26enne scomparso in provincia di Rovigo | il corpo sul fondo del fiume Adigetto

Da ilfattoquotidiano.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo del 26enne scomparso ad Adria, in provincia di Rovigo, è stato trovato nel fiume Adigetto dai Vigili del fuoco. La scomparsa risale a lunedì sera, e ora si attendono ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

I Vigili del fuoco di Rovigo hanno ritrovato il cadavere del 26enne scomparso lunedì sera ad Adria, in provincia di Rovigo. Il giovane era andato a pescare in località Passetto e aveva parcheggiato la sua auto vicino alla chiesa della frazione. Di lui non si erano più avute notizie: le operazioni di ricerca erano scattate intorno alle 2 di notte e i carabinieri avevano trovato l’attrezzatura da pesca sotto un ponte nei pressi del fiume Adigetto. Mezz’ora dopo erano intervenuti anche i sommozzatori del nucleo di Venezia, affiancati dai vigili del fuoco del Comune. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 16 grazie all’impiego dell’ ecoscandaglio, strumento nautico a ultrasuoni: il corpo del ragazzo era sul fondo del canale, a pochi passi dalla sponda del fiume verso Cavarzere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ritrovato senza vita il 26enne scomparso in provincia di rovigo il corpo sul fondo del fiume adigetto

© Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato senza vita il 26enne scomparso in provincia di Rovigo: il corpo sul fondo del fiume Adigetto

Ritrovato senza vita il corpo di un 51enne brianzolo nel fiume AddaIl corpo senza vita di un uomo di 51 anni è stato ritrovato nel fiume Adda, concludendo tragicamente le ricerche iniziate dopo la sua scomparsa a Paderno d'Adda, in provincia di Monza e Brianza, martedì 9 dicembre.

Leggi anche: Varese Ligure, trovato il corpo senza vita di una donna lungo le sponde del fiume Vara

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Triuggio, trovato morto il 25enne di Besana Brianza scomparso; Trovato senza vita il 25enne che era scomparso in Brianza; Ritrovato senza vita il giovane disperso da ieri sera; Pontevico, esce di casa lunedì e scompare: 54enne ritrovato senza vita.

ritrovato senza vita ilSi allontana da casa di notte: 70enne ritrovata dai familiari senza vita nel Meschio - VITTORIO VENETO (TREVISO) - Tragico ritrovamento ieri mattina lungo il letto del fiume Meschio a San Giacomo di Veglia. Una donna di settant'anni, residente nelle vicinanze, è ... ilgazzettino.it

ritrovato senza vita ilTragedia durante un fuoripista. Al passaggio dello sciatore si stacca una valanga che lo sommerge: ritrovato senza vita - ISCHGL. E' stata trovata sommersa dalla neve, ormai senza vita. Si è consumata l'ennesima tragedia questa mattina in montagna. Vittima una persona che stava facendo un fuoripista nel comprensorio scii ... ildolomiti.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.