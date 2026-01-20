Ritrovato senza vita il 26enne scomparso in provincia di Rovigo | il corpo sul fondo del fiume Adigetto

Il corpo del 26enne scomparso ad Adria, in provincia di Rovigo, è stato trovato nel fiume Adigetto dai Vigili del fuoco. La scomparsa risale a lunedì sera, e ora si attendono ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

I Vigili del fuoco di Rovigo hanno ritrovato il cadavere del 26enne scomparso lunedì sera ad Adria, in provincia di Rovigo. Il giovane era andato a pescare in località Passetto e aveva parcheggiato la sua auto vicino alla chiesa della frazione. Di lui non si erano più avute notizie: le operazioni di ricerca erano scattate intorno alle 2 di notte e i carabinieri avevano trovato l’attrezzatura da pesca sotto un ponte nei pressi del fiume Adigetto. Mezz’ora dopo erano intervenuti anche i sommozzatori del nucleo di Venezia, affiancati dai vigili del fuoco del Comune. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 16 grazie all’impiego dell’ ecoscandaglio, strumento nautico a ultrasuoni: il corpo del ragazzo era sul fondo del canale, a pochi passi dalla sponda del fiume verso Cavarzere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ritrovato senza vita il corpo di un 51enne brianzolo nel fiume AddaIl corpo senza vita di un uomo di 51 anni è stato ritrovato nel fiume Adda, concludendo tragicamente le ricerche iniziate dopo la sua scomparsa a Paderno d'Adda, in provincia di Monza e Brianza, martedì 9 dicembre.

