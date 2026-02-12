Irpinia in Lutto per la Scomparsa di Gerardo Adiglietti

Irpinia piange la scomparsa di Gerardo Adiglietti, una delle figure più importanti della politica locale. La federazione del Partito Democratico di Avellino si unisce al dolore della comunità, ricordando un uomo che ha dedicato tutta la vita all’impegno civile e alla partecipazione democratica. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare.

“La sua – si legge ancora - è stata una presenza costante e generosa nella vita pubblica del territorio: un punto di riferimento per tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno riconosciuto in lui un esempio di autentica passione politica. Gerardo, in tante stagioni della politica provinciale, ha contribuito alla crescita del centrosinistra irpino e alla costruzione di una comunità fondata sulla partecipazione. Con la sua scomparsa l’Irpinia perde un protagonista della propria storia politica e civile, un uomo che ha vissuto la politica come servizio e responsabilità verso la collettività”.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il mondo politico irpino si stringe attorno alla famiglia di Gerardo Adiglietti, scomparso ieri.

La comunità di Sorbo Serpico si stringe nel dolore per la scomparsa di Gerardo Picone.

