Scomparsa monsignor Fontana il cordoglio della consigliera regionale Pd Roberta Casini

Da lanazione.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di monsignor Fontana ha colpito molti, soprattutto in città. La consigliera regionale del Pd, Roberta Casini, ha espresso il suo dolore e la vicinanza alla famiglia. La notizia ha fatto subito il giro della comunità, lasciando tutti senza parole.

Arezzo, 9 febbraio 2026 –  Scomparsa monsignor Fontana, il cordoglio della consigliera regionale PD Roberta Casini.  Cordoglio da parte della consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini per la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, già vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. «Con la scomparsa di monsignor Fontana – dichiara Roberta Casini – perdiamo una figura di altissimo profilo umano e spirituale, che ha saputo accompagnare per anni la comunità della diocesi aretina con attenzione, sensibilità e un profondo senso del dialogo. È stato capace di parlare non solo ai fedeli, ma all’intera società, lasciando un segno importante nella vita civile e sociale». 🔗 Leggi su Lanazione.it

scomparsa monsignor fontana il cordoglio della consigliera regionale pd roberta casini

© Lanazione.it - Scomparsa monsignor Fontana, il cordoglio della consigliera regionale Pd Roberta Casini

Approfondimenti su Fontana Monsignore

Scomparsa monsignor Fontana, il cordoglio dell'assessore Boni

È scomparso monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Punto nascita della Gruccia. La consigliera regionale Casini favorevole ad una revisione dei parametri

Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è al centro di una discussione sulla revisione dei parametri.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fontana Monsignore

Argomenti discussi: Addio a monsignor Riccardo Fontana, una vita per la Chiesa: è stato vescovo di Arezzo dal 2009 al 2022. Nel 2012 la visita del Papa; Morto monsignor Riccardo Fontana, aveva 79 anni: è stato vescovo di Spoleto-Norcia; Arcivescovo Fontana, il cordoglio dell’eurodeputato Torselli.

scomparsa monsignor fontana ilAddio a monsignor Riccardo Fontana, il sindaco Andrea Sisti: Non dimenticheremo il suo amore per la cittàAbbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del vescovo emerito Riccardo Fontana, con queste parole il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha espresso profondo cordoglio da parte d ... corrieredellumbria.it

scomparsa monsignor fontana ilScomparsa monsignor Fontana, il cordoglio dell'assessore BoniLa scomparsa di una persona di così grande spessore umano e morale lascia un enorme vuoto ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.