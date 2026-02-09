Scomparsa monsignor Fontana il cordoglio della consigliera regionale Pd Roberta Casini

La scomparsa di monsignor Fontana ha colpito molti, soprattutto in città. La consigliera regionale del Pd, Roberta Casini, ha espresso il suo dolore e la vicinanza alla famiglia. La notizia ha fatto subito il giro della comunità, lasciando tutti senza parole.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Scomparsa monsignor Fontana, il cordoglio della consigliera regionale PD Roberta Casini. Cordoglio da parte della consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini per la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, già vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. «Con la scomparsa di monsignor Fontana – dichiara Roberta Casini – perdiamo una figura di altissimo profilo umano e spirituale, che ha saputo accompagnare per anni la comunità della diocesi aretina con attenzione, sensibilità e un profondo senso del dialogo. È stato capace di parlare non solo ai fedeli, ma all'intera società, lasciando un segno importante nella vita civile e sociale».

