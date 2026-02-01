Due valanghe tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto | Coinvolte 6 persone una ancora dispersa ricerche in corso

Due valanghe sono scese oggi pomeriggio tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo. Sei persone sono state coinvolte, una di loro risulta ancora dispersa. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per trovarla e metterla in salvo. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre proseguono le ricerche.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, due valanghe si sono staccate dalle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Sei le persone coinvolte nei due episodi. Un ferito è stato soccorso, si cerca ancora un disperso.🔗 Leggi su Fanpage.it

