Sciopero aerei Salvini precetta | No durante Olimpiadi 2026

Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del settore aereo, perché i sindacati hanno annunciato uno sciopero durante le Olimpiadi 2026. Il ministro ha preso questa decisione dopo aver ascoltato le indicazioni della Commissione di garanzia e aver valutato la possibilità di disagi per i passeggeri. La misura mira a garantire che le competizioni si svolgano senza problemi.

“Il ministro Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di garanzia sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare”. Lo comunica una nota del Mit. “Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria”, aggiunge il Mit, “l’auspicio del ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

