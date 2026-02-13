Sciopero aerei confermato lo stop durante le Olimpiadi e Salvini attacca | Sindacati anti-italiani

Matteo Salvini attacca i sindacati, accusandoli di essere “anti-italiani” dopo che hanno confermato lo sciopero aerei previsto per il 16 febbraio e il 7 marzo, in piena concomitanza con le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Nonostante le richieste della Commissione di garanzia sugli scioperi e le proteste del ministro dei Trasporti, i sindacati hanno deciso di mantenere le date, creando nuvole sul traffico aereo durante uno degli eventi più importanti dell’anno.

Sciopero del trasporto aereo confermato per il 16 febbraio e per il 7 marzo. Nonostante le pressanti richieste della Commissione di garanzia sugli scioperi e del ministro dei Trasporti Matteo Salvini a posticipare le proteste per evitare una sovrapposizione con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina, i sindacati tirano dritto. Si riaccende dunque lo scontro con il vicepremier, che li accusa di remare contro gli interessi dell’Italia e promette una dura risposta. Le sigle sindacali sono comunque convocate al ministero delle Infrastrutture e Trasporti questa mattina alle 10 per tentare di trovare una mediazione in extremis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

