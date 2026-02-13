Salvini precetta gli scioperi aerei del 16 febbraio e 7 marzo | Nessuno stop del traffico alle Olimpiadi

Matteo Salvini ha deciso di precettare gli scioperi aerei programmati per il 16 febbraio e il 7 marzo, perché il governo vuole evitare disagi durante le Olimpiadi invernali, che iniziano il 9 febbraio. La scelta arriva dopo che i sindacati hanno confermato le agitazioni, nonostante le richieste di rinvio. Il ministro dell’Interno ha sottolineato che nessuno deve bloccare il traffico durante le competizioni sportive, e ha disposto che i lavoratori siano obbligati a garantire i voli. La decisione ha scatenato un acceso confronto tra il governo e le sigle sindacali.

Dopo la decisione delle sigle di confermare gli scioperi del trasporto aereo proclamati per il 16 febbraio e 7 marzo, Matteo Salvini ha deciso di precettare a causa della sovrapposizione con i giochi olimpici, innescando così lo scontro con i sindacati. Le organizzazioni sindacali hanno deciso di confermare gli scioperi dei voli per il 16 febbraio e il 7 marzo, a causa delle tensioni sulla rinnovo dei contratti e delle condizioni di lavoro.