Nuovo scontro tra sindacati e Salvini | sciopero degli aerei confermato durante i Giochi Il ministro sbotta | Anti-italiani

I sindacati hanno confermato gli scioperi degli aerei durante i Giochi, nonostante le richieste del governo di posticiparli. Il ministro Salvini si arrabbia e parla di “anti-italiani”. Le date restano fissate: il 16 febbraio e il 7 marzo, e nessuno sembra intenzionato a fare un passo indietro. I lavoratori del trasporto aereo continueranno a scioperare, creando disagi durante un evento importante come i Giochi.

Nessun passo indietro. Gli scioperi si faranno nelle date in cui erano stati proclamati. I sindacati tirano dritto, ignorano la richiesta della Commissione di Garanzia di posticiparli e confermano le astensioni del lavoro del 16 febbraio e 7 marzo nel trasporto aereo. Due date che, secondo il Garante, creano un disequilibrio tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità poiché in quei giorni ci sono le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Una decisione definita “un’assurdità” dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha attaccato i rappresentanti dei lavoratori chiamandoli “anti-italiani” e “irresponsabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I sindacati hanno confermato gli scioperi nel settore aereo per il 16 febbraio e il 7 marzo.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

