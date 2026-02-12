Olimpiadi 2026 sindacati confermano scioperi settore aereo Salvini | Risponderemo con forza

Le sigle sindacali dei trasporti annunciano scioperi nel settore aereo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Fil-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp spiegano di aver sempre lavorato con responsabilità, ma questa volta non parteciperanno all’appello di evitare lo stop. Salvini avverte: “Risponderemo con forza”. La data degli scioperi resta ancora da definire, mentre le aziende temono disagi e cancellazioni.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 restano a rischio sciopero. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp “hanno esercitato ed esercitano da sempre il proprio ruolo con un alto senso di responsabilità verso i lavoratori e verso il Paese, approccio che ci impedisce, in quest’occasione, di raccogliere l’appello rivolto”. Lo scrivono le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali in una comunicazione inviata alla Commissione di garanzia sugli scioperi e al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, visionata da LaPresse, in merito agli scioperi del trasporto aereo in programma per il 16 febbraio e il 7 marzo, su cui domani si svolgerà un incontro al Mit, dopo che il Garante degli scioperi e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini avevano chiesto il differimento delle astensioni lavorative convocate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I sindacati hanno confermato gli scioperi nel settore aereo per il 16 febbraio e il 7 marzo.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha bocciato le proteste dei lavoratori del settore aereo previste per il 16 febbraio e il 7 marzo.

