Scioperi durante le Olimpiadi scontro totale | Salvini verso la precettazione sindacati confermano lo stop

Matteo Salvini ha deciso di intervenire per evitare che i lavoratori delle compagnie aeree scioperino durante le Olimpiadi invernali, dopo che i sindacati hanno annunciato uno stop che potrebbe paralizzare i voli nel momento più importante delle competizioni. La possibilità di precettare i dipendenti, già annunciata, mira a garantire la continuità dei collegamenti e a evitare disagi ai milioni di appassionati che seguono le gare da tutto il mondo. Nel frattempo, le sigle sindacali insistono sull’adesione allo sciopero, considerandolo un modo per protestare contro le condizioni di lavoro e le richieste di cambiare il contratto. La

Parola d'ordine: scioperare. L'Italia si prepara a vivere settimane ad alta tensione nei cieli, mentre milioni di spettatori nel mondo seguono le Olimpiadi invernali. Gli scioperi nel trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo sono stati confermati dai sindacati dopo l'incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sul tavolo ora c'è la precettazione annunciata dal ministro Matteo Salvini, deciso a evitare disagi durante un evento globale seguito – secondo le stime – da circa due miliardi di persone. Sciopero del 16 febbraio: Ita Airways nel mirino. La prima mobilitazione riguarda in larga parte il personale di Ita Airways.