Aerei i sindacati confermano gli scioperi Salvini | Anti-italiani assurdo durante le Olimpiadi

I sindacati hanno confermato gli scioperi nel settore aereo per il 16 febbraio e il 7 marzo. Nonostante le richieste del Garante, le agitazioni restano in programma. Salvini attacca, definendo gli scioperi “anti-italiani” e assurdi, soprattutto in un periodo così importante come le Olimpiadi. La decisione potrebbe causare disagi ai viaggiatori e alle aziende del settore.

Tutto confermato: stop del trasporto aereo il 16 febbraio e il 7 marzo. I sindacati confermano gli scioperi nonostante la richiesta del Garante di posticiparli. E, immediata, arriva la reazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Anti-italiani, assurdo durante le Olimpiadi ". Trasporto aereo, confermati gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo. "Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, e in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze", scrivono tutti i sindacati di categoria in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

I sindacati del settore aereo confermano le due giornate di sciopero previste per il 16 febbraio e il 7 marzo.

