Scioperi aerei confermati Salta l’accordo al Mit Olimpiadi e Paralimpiadi a rischio Salvini | Precettiamo

Il Ministero dei Trasporti ha confermato che gli scioperi degli aerei rimangono in vigore, causando il rischio di disagi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La trattativa per revocare lo sciopero si è interrotta, e le compagnie aeree si preparano a possibili cancellazioni di voli. Matteo Salvini ha invitato a “precettare” i lavoratori per garantire i collegamenti durante l’evento. La mancanza di un accordo mette a rischio anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi, con molti passeggeri già preoccupati per le possibili conseguenze sui loro spostamenti.

Roma, 13 febbraio 2026 – Fumata nera dal Mit, non c'è l'accordo sulla revoca dello sciopero degli aerei durante Milano-Cortina 2026. L'agitazione era stata annunciata da tempo, ma il Governo ha cercato di scongiurare in extremis gli scioperi nel trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo, che rischiano di creare disagi durante le Olimpiadi invernali. Salvini ha convocato aziende e sindacati al Ministero, ma oggi il tavolo è saltato. "Abbiamo confermato gli scioperi nel trasporto aereo, le aziende non hanno posto condizioni per ritirarlo", ha annunciato il coordinatore nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, al termine della riunione al Mit.