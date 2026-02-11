Scioperi aerei a rischio rinvio | Garante tutela Olimpiadi invernali e Salvini convoca i sindacati

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha bocciato le proteste dei lavoratori del settore aereo previste per il 16 febbraio e il 7 marzo. Temendo disagi per i viaggi verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il Garante ha messo in guardia i sindacati. Salvini ha convocato i rappresentanti dei lavoratori per cercare una soluzione, mentre le compagnie aeree si preparano a eventuali rinvii o cancellazioni. La situazione resta tesa, con il rischio che gli scioperi possano essere spost

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha espresso un parere negativo riguardo alle mobilitazioni del trasporto aereo previste per il 16 febbraio e il 7 marzo, temendo ripercussioni sulla libertà di circolazione in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è dichiarato pronto a formalizzare una richiesta di rinvio degli scioperi ai sindacati. L’intervento del Garante giunge in un contesto già teso per il settore dei trasporti, con una serie di scioperi che minacciano di paralizzare il Paese nel corso di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

Il Garante per la sicurezza ha messo un freno agli scioperi che si svolgono durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

