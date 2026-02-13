Olimpiadi | sciopero aerei confermato oggi vertice al Mit Salvini

Matteo Salvini partecipa oggi a un vertice al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per cercare di risolvere lo sciopero dei trasporti aerei confermato nelle prossime settimane. Lo sciopero, promosso da alcune sigle sindacali, coinvolge circa 15.000 dipendenti delle compagnie aeree e rischia di bloccare le partenze e gli arrivi durante le settimane cruciali delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Un dettaglio che distingue questa protesta da altre è la richiesta di aumenti salariali e miglioramenti delle condizioni di lavoro, che ha portato alla decisione di fermare i voli.

Olimpiadi a rischio: Sciopero dei trasporti aerei e vertice urgente al Mit. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina sono minacciate da uno sciopero dei trasporti aerei, con proteste confermate per il 16 febbraio e il 7 marzo. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso forti critiche verso le sigle sindacali, definendole “irresponsabili”. Oggi si terrà un vertice al Mit nel tentativo di scongiurare disagi durante l’evento sportivo. La protesta sindacale e il calendario olimpico. La decisione dei sindacati di mantenere le date degli scioperi, nonostante l’appello del Garante, getta un’ombra sulle competizioni olimpiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lo sciopero degli aerei durante le Olimpiadi di Milano-Cortina è stato confermato.

I sindacati hanno confermato gli scioperi degli aerei durante i Giochi, nonostante le richieste del governo di posticiparli.

