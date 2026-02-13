Scienziati identificano la proteina che ridà vita alle cellule cerebrali

Scienziati italiani hanno identificato la proteina che può riattivare le cellule cerebrali, aprendo la strada a nuove terapie contro il declino cognitivo legato all’età. La scoperta, pubblicata su una rivista specializzata, si basa su ricerche condotte presso l’Università di Bologna e si distingue per aver individuato un meccanismo molecolare finora sconosciuto.

Una scoperta recente potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo il declino cognitivo legato all’età. I ricercatori dell’Università Nazionale di Singapore hanno identificato una proteina, DMTF1, in grado di ripristinare la capacità rigenerativa delle cellule staminali neurali, fondamentali per memoria e apprendimento. Senza DMTF1, queste cellule perdono progressivamente la loro funzionalità, mentre il suo aumento potrebbe aprire la strada a terapie per rallentare o invertire l’invecchiamento cerebrale. Le cellule staminali neurali generano nuovi neuroni, essenziali per l’apprendimento e la memoria. 🔗 Leggi su Cibosia.it

È stato presentato ufficialmente al CONI “Ecoblade”, il progetto della Federazione Italiana Scherma che dà nuova vita alle lame spezzate, trasformandole in risorse utili per il mondo della scherma.

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze per la fertilità: gli scienziati sono riusciti a generare ovuli umani maturi partendo da cellule epidermiche, una tecnica innovativa descritta sulla rivista Nature Communications.

