Infertilità e mitomeiosi che cos' è la tecnica innovativa che genera ovuli umani maturi da cellule epidermiche Gli scienziati | Siamo riusciti a fare qualcosa che sembrava impossibile

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze per la fertilità: gli scienziati sono riusciti a generare ovuli umani maturi partendo da cellule epidermiche, una tecnica innovativa descritta sulla rivista Nature Communications. Guidati dal professor Shoukhrat Mitalipov, i ricercatori hanno dimostrato che ciò che sembrava impossibile ora è possibile, offrendo un nuovo orizzonte nel campo dell’infertilità e della biologia riproduttiva.

