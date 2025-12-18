Infertilità e mitomeiosi che cos' è la tecnica innovativa che genera ovuli umani maturi da cellule epidermiche Gli scienziati | Siamo riusciti a fare qualcosa che sembrava impossibile
Una scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze per la fertilità: gli scienziati sono riusciti a generare ovuli umani maturi partendo da cellule epidermiche, una tecnica innovativa descritta sulla rivista Nature Communications. Guidati dal professor Shoukhrat Mitalipov, i ricercatori hanno dimostrato che ciò che sembrava impossibile ora è possibile, offrendo un nuovo orizzonte nel campo dell’infertilità e della biologia riproduttiva.
Pubblicato sulla rivista Nature Comnications, lo studio guidato dal professor Shoukhrat Mitalipov ha dimostrato per la prima volta che è possibile generare ovuli umani maturi partendo da cellule somatiche non germinali, grazie a una tecnica innovativa.
