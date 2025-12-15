Nasce Ecoblade | il progetto della Federazione Italiana Scherma che ridà la vita alle lame spezzate

È stato presentato ufficialmente al CONI “Ecoblade”, il progetto della Federazione Italiana Scherma che dà nuova vita alle lame spezzate, trasformandole in risorse utili per il mondo della scherma. Un’iniziativa innovativa che mira a valorizzare e riutilizzare materiali danneggiati, sostenendo così la crescita e la sostenibilità del settore schermistico.

Parte ufficialmente " Ecoblade ", il progetto della Federazione Italiana Scherma (FIS) che trasforma le lame spezzate in pedana in risorse preziose per il movimento schermistico: domani al CONI la presentazione ufficiale. Ecoblade, il progetto FIS che ridà la vita alle lame spezzate. Varato dal Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone, il programma promuove il riciclaggio dell'acciaio maraging per ridurre rifiuti e impronta di carbonio, supportando economicamente società affiliate, atleti e famiglie. Partner strategico è Acciaierie Valbruna, azienda vicentina leader negli acciai speciali che nel 2025 celebra cent'anni di attività. Sarà presentato ufficialmente martedì 16 dicembre 2025, con inizio alle ore 15:30, presso il Salone d'Onore del CONI, a Roma.