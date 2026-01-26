Pettinari sulla lite tra ubriachi in piazza Santa Caterina | Scene si ripetono quasi quotidianamente intervenga il prefetto

Pettinari commenta la lite tra ubriachi in piazza Santa Caterina, sottolineando come scene simili si ripetano quasi quotidianamente. Ha evidenziato il bisogno di un intervento del prefetto, evidenziando un episodio recente di aggressione nel parco, documentato in un video consegnatogli e condiviso da un suo candidato. La questione richiede attenzione per garantire sicurezza e ordine pubblico nell’area.

Il capogruppo e candidato sindaco di Pescara, Domenico Pettinari, svela come sia stato lui a far diffondere il video poi diventato virale «Ieri (domenica 25 gennaio, ndr) mi è stato consegnato un video che poi è stato pubblicato da un mio candidato in cui si vede chiaramente l’ennesima aggressione consumata nel parco di piazza Santa Caterina di due giorni fa. Si vede un uomo a terra in grave stato di agitazione che aggredisce una donna con bottiglie birra in mano». A parlare è Domenico Pettinari, capogruppo in consiglio comunale e candidato sindaco a Pescara con il movimento Pettinari sindaco. Questo il commento di Pettinari: «Queste scene si ripetono quasi quotidianamente e a farne le spese sono i poveri cittadini perbene costretti a subire.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Un uomo e una donna ubriachi litigano in piazza Santa Caterina, il degrado in pieno giorno [VIDEO]In piazza Santa Caterina a Pescara, un uomo e una donna in stato di alterazione alcolica si confrontano in un litigio visibile durante il giorno.

